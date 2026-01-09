Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068647
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ସୁନାରୁପା ରେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନାରୁପା ରେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନା-ରୁପା ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 09, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସୁନାରୁପା ରେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନା-ରୁପା ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ଉଭୟ ଧାତୁର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଝଟକା ପଶି ଯାଇଛି। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗତକାଲି ଦର ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରେଟ୍ ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ରେଟ୍?

ALSO READ: Cricketer Died: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର, ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭, ୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୬୫୦ ଓ ୭୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୭,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୮୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୫୦୦ ଓ ୫୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୭,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୪,୦୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୬୫୦,୭୧୦ ଓ ୫୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୁପା କେଜି ପିଛା ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଦର ୨,୬୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୨୭,୧୫୦ ଓ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୧୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୭,୧୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାରୁପା ରେଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍
Odisha news
Odisha News: ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ
Odisha news
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା ଆରମ୍ଭ
West Bengal Governor
West Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
odia asmita
Odia Asmita Compromised: ରାଜ୍ୟର ୮୭% ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ