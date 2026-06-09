Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଏତିକି ବଢିଲା ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନାଦର ଦିନକୁ ଦିନ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା-ରୂପା ରେଟ୍।...

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 09, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:48 PM IST
Gold Rate Today: ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଏତିକି ବଢିଲା ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଏତିକି ବଢିଲା ରେଟ୍
Gold rate today4 min ago
2
FIFA World Cup13 min ago
3
Odisha news37 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha Weather Update1 hr ago