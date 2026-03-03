Gold Rate: କମିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...

Gold Rate: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Trending Photos
Gold Rate: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ, ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁନା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଇ କିଛି ଦିନରେ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୬ ହଜାର ପାର୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।
ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଗତ କାଲି ଅପେକ୍ଷା ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୪୯୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ୧ କେ.ଜି ପିଛା ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୮ ହଜାର ୩୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର।
ଆଜି ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ(Indian Market) ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫ ହଜାର ୫୮୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୭ ହଜାର ୦୦୨ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୨ ହଜାର ୭୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫ ହଜାର ୫୮୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୭ ହଜାର ୦୦୨ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୨ ହଜାର ୭୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୭ ହଜାର ୦୧୭ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୨ ହଜାର ୭୬୭ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ସମାନ ଭାବେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫ ହଜାର ୫୮୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୭ ହଜାର ୦୦୨ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୨ ହଜାର ୭୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୫ ହଜାର ୫୮୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ୧୭ ହଜାର ୦୦୨ ଟଙ୍କା ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ୧୨ ହଜାର ୭୫୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧୫ ହଜାର ୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୭ ହଜାର ୭୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧୩ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।