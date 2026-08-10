Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...

ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ଆଜିର ସୁନା ଦର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହର ଅନୁସାରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଗହଣା କିଣିବାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ରେଟ୍ ଜାଣି ନେବା ଭଲ। ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 10, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:09 AM IST
Gold Rate Today: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5