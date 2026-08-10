Gold Rate Today: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...

Gold Rate Today: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ, ଆଜିର ସୁନା ଦର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହର ଅନୁସାରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଗହଣା କିଣିବାକୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ରେଟ୍ ଜାଣି ନେବା ଭଲ।
ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୯,୮୪୦ ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୫୨,୩୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୯,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧,୫୨,୩୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ପାଟଣାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୩୯,୭୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧,୫୨,୩୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଆଜିର ରୂପା ଦର:
ସହର ଅନୁସାରେ ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ପାଟଣାରେ ଚାନ୍ଦିର ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨,୪୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
କିପରି ଜାଣିବେ ସୁନା ଅସଲି କି ନକଲି?
ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ କେବଳ ଦର ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ BIS Hallmark ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ୬ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ HUID କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ସୁନା କେତେ କ୍ୟାରେଟ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ଏବଂ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା।
ରୂପା କିଣିବା ବେଳେ କ'ଣ ଦେଖିବେ?
ରୂପା କିଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। BIS Hallmark ଏବଂ HUID କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ 999 କିମ୍ବା 925 ଗ୍ରେଡିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ।
ଜରୁରୀ ସୂଚନା:
ସୁନା ଓ ରୂପାର ଦର ସହର, ବଜାର, ଜୁଏଲର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଅନୁସାରେ ବଦଳିପାରେ। ତେଣୁ ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୁଏଲର୍ଙ୍କଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ।