Gold Rate: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଦର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିବେଶକମାନେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ଥିବା ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦରରେ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି।
MCXରେ ସୁନା ୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ପାର
ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବା MCXରେ ଅକ୍ଟୋବର ୫, ୨୦୨୬ ଏକ୍ସପାୟରି ଥିବା ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ସରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ବଜାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସୁନା ଦର ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ₹୧,୫୫,୦୦୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରାୟ ₹୧,୯୦୬ ବା ୧.୨୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସୁନା ଦର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ରୂପା ଦରରେ ବି ବଡ଼ ଉଛାଳ
ସୁନା ସହିତ ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। MCXରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୬ ଏକ୍ସପାୟରି ଥିବା ସିଲଭର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ₹୨,୩୯,୩୩୯ ନିକଟରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।
ରୂପା ଦରରେ ପ୍ରାୟ ₹୨,୪୭୨ ବା ୧.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୁନା ଦର ୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ପାର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଚାନ୍ଦି ମଧ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ୨.୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିକଟତର ହୋଇଛି।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସୁନା-ରୂପା ଦର?
ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତଣାତଣି ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତଣାତଣି ବଢ଼ିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଛି।
ଏଭଳି ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ଅଧିକ ଝୁମ୍ପ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ସୁନା ଭଳି ସେଫ୍-ହେଭେନ୍ ଆସେଟ୍ରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଦର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପରମୁହାଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କି ସୁନା ଦର?
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଲେ ସୁନା ଦରରେ ଆହୁରି ଉଛାଳ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
MCXରେ ଅକ୍ଟୋବର ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପାଇଁ ₹୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ତରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ₹୧.୫୭ ଲକ୍ଷ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ ବୋଲି ବଜାର ଆକଳନ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦରରେ ହ୍ରାସ ଆସିଲେ ₹୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ₹୧.୪୮୫ ଲକ୍ଷ ସ୍ତରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ସୁନା-ରୂପା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ସୁନା-ଚାନ୍ଦି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜାର ଦରର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର, ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତଣାତଣି ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ସୁନା-ଚାନ୍ଦି ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ତେଣୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କି ହ୍ରାସ ପାଇବ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିହେବ ନାହିଁ। ଗହଣା କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ MCX ଦର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ରାଫା ବଜାରର ରିଟେଲ୍ ରେଟ୍, ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଓ GSTକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦିର ଚାହିଦା ଦୃଢ଼ ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦର ଉପରେ ନଜର ରହିବ।