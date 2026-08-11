Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଟେନସନ୍‌ର ପ୍ରଭାବ, ଆକାଶଛୁଆଁ ସୁନା-ରୂପା ଦର...

Gold Rate: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଦର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନିବେଶକମାନେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ଥିବା ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦରରେ ଜୋରଦାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 11, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:06 AM IST
Gold Rate: ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଟେନସନ୍‌ର ପ୍ରଭାବ, ଆକାଶଛୁଆଁ ସୁନା-ରୂପା ଦର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ...
2
3
4
5