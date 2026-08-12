Gold Rate: ୧୦ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡରେ ସୁନା! ରୂପା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate: ସୁନା ଓ ରୁପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ନିକଟରେ କାରବାର କରୁଥିବା ସୁନା ଦର ଏବେ ୧୦ ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ମଜବୁତ ସଙ୍କେତ, ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଯୋଗୁଁ ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି।
୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଦାମ ୧୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA) ଅନୁସାରେ, ୯୯୯ ଶୁଦ୍ଧତାର ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୫୦,୬୪୧ ଟଙ୍କାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ସକାଳରେ ଦେଶରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାରାହାରି ଦର ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୫୩,୮୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବାବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦର ୧,୪୧,୦୧୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦର ୧,୧୫,୩୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଆଜି ସୁନା ଦର:
|ସହର
|୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍
|୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍
|୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍
|ଭୁବନେଶ୍ୱର
|₹15,447
|₹14,160
|₹11,585
|ଚେନ୍ନାଇ
|₹15,438
|₹14,151
|₹11,931
|ଦିଲ୍ଲୀ
|₹15,398
|₹14,116
|₹11,553
|ମୁମ୍ବାଇ
|₹15,383
|₹14,101
|₹11,538
|କୋଲକାତା
|₹15,383
|₹14,101
|₹11,538
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|₹15,383
|₹14,101
|₹11,538
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|₹15,383
|₹14,101
|₹11,538
ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି:
ସୁନା ସହ ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଛି। ଦେଶରେ ରୁପାର ହାରାହାରି ଦର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୫୫,୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଚେନ୍ନାଇ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ₹୨,୬୦,୧୦୦/କିଲୋଗ୍ରାମ:
ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ₹୨,୫୫,୧୦୦/କିଲୋଗ୍ରାମ
କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ସୁନା-ରୂପା ଦର?
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନା-ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ରିଜର୍ଭ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ୍ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା କ୍ରୟ ଚାହିଦାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି।
ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ତଥ୍ୟ ଆସିବା ପରେ ଡଲାର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଡଲାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଅନିଶ୍ଚିତତା ସାଧାରଣତଃ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଓ ବିବାହ ଋତୁରେ କିଣିବେ କି?
ଆଗକୁ ତ୍ୟୋହାର ଓ ବିବାହ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସୁନା-ରୁପା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ସଙ୍କେତ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସହରର ଲାଇଭ୍ ରେଟ୍, ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଓ GST ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ।