Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate: ୧୦ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡରେ ସୁନା! ରୂପା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୁନା-ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ରିଜର୍ଭ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚୀନ୍ ଓ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନା କ୍ରୟ ଚାହିଦାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 12, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:27 AM IST
Gold Rate: ୧୦ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡରେ ସୁନା! ରୂପା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate: ୧୦ ସପ୍ତାହର ରେକର୍ଡରେ ସୁନା! ରୂପା ଦର ବି ଆକାଶଛୁଆଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
2
3
4
5