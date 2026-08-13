Gold Rate: ସୁନାରେ ଲାଗିଲା ଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ନିଆଁ, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...

Gold Rate: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦରରେ ଜାରି ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଏହା ଦୁଇ ମାସର ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ରହିବା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନରମ ରହିବାରୁ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରିପାରେ ବୋଲି ବଜାରରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା:
ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କମେକ୍ସ ବଜାରରେ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୩ ଡଲାର ବଢ଼ି ୪,୪୭୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଔନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୁଧବାରର କାରବାରରେ ସୁନା ଦର ୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା ଜୁନ୍ ୫ ପରଠାରୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁନାର ମଜଭୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି।
ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କମିଲା:
ଜୁଲାଇରେ ଆମେରିକାର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ରେ ମାତ୍ର ୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ବଜାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରହିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି।
CME FedWatch Tool ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ୪୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆସିଛି। ସାଧାରଣତଃ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ିଲେ ସୁନା ଭଳି ନନ୍-ୟିଲ୍ଡିଂ ଆସେଟ୍ର ଆକର୍ଷଣ କମିଥାଏ।
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ବଢ଼ିଲେ ସୁନା ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ଚାପ
ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତଣାପୋଡ଼ ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରର ଉଠାପକା ବଜାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ବଢ଼େ ଏବଂ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ୧୦୦ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ିପାରେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଆଶା ବଢ଼ିଲେ ସୁନା ଦର ଉପରେ ପୁଣି ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।
ସେହିପରି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ରୂପା ପ୍ରାୟ ୧.୩ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି ୬୫.୪୯ ଡଲାର ପ୍ରତି ଔନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା-ରୂପା ଦର
ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA) ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଦର ଅନୁସାରେ, ବୁଧବାର କାରବାର ଶେଷରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ୧,୫୩,୪୧୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ୧,୪୦,୫୩୨ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ, ଯେତେବେଳେ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୧,୧୫,୦୬୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୨,୩୭,୨୧୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।
ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆମେରିକାର ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର ରହିବାର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦରରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିପାରେ। ତେବେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନା ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ପୂର୍ବରୁ ଜେପି ମର୍ଗାନ୍ର ଏକ ଆକଳନରେ ୨୦୨୬ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବଜାର ଝୁମ୍ପକୁ ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ।
୨୦୨୫ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ରେକର୍ଡ:
୨୦୨୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁନା ଦରରେ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧.୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସି ଦର ପ୍ରାୟ ୧.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ତରକୁ ଖସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସୁନା ବଜାରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦେଖାଯାଉଛି।