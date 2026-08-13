Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate: ସୁନାରେ ଲାଗିଲା ଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ନିଆଁ, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...

ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ରହିବା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନରମ ରହିବାରୁ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଆଗାମୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରିପାରେ ବୋଲି ବଜାରରେ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 13, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:52 AM IST
Gold Rate: ସୁନାରେ ଲାଗିଲା ଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ନିଆଁ, ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ନୀଳଗିରିରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ: ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
2
3
4
5