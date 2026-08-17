Gold Rate: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା-ରୁପା! ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...

Gold Rate: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର। ସୋମବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ବୁଲିଅନ୍ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ବଢ଼ିବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା-ରୂପା ମହଙ୍ଗା
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ COMEXରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ ୧୫ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪,୩୯୧.୩୨ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ସେହିପରି COMEXରେ ରୁପା ଦର ପ୍ରାୟ ୦.୯୪ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି ୬୫.୭୨ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଆଖପାଖରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।
MCXରେ ବି ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି
ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର MCXରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଛି। ସୁନା ପ୍ରାୟ ୦.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ି ୧,୫୫,୯୬୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଆଖପାଖରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁପା ଦର ବଢ଼ି ୨.୩୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଖପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଆଜିର ସୁନା-ରୂପା ଦର
ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA)ର ଦର ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ...
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୫୨,୩୬୦ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୩୯,୫୭୦ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୧୪,୨୭୦ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
ରୁପା: ₹୨,୩୩,୮୪୨ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ
ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣାକୁ ନେଇ ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରୁଥିବାରୁ ଦର ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।
ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ କି ସୁନା ଦର?
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ଉପରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରକର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭର ସୁଧ ନୀତି, ଡଲାରର ଗତି ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତଣାପୋଡ଼ ଉପରେ ବଜାରର ନଜର ରହିଛି।
ଯଦି ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ରହେ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ସୁଧ ହାର କମିବା ନେଇ ଆଶା ବଢ଼େ, ତେବେ ସୁନାକୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦରରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ରବର୍ଟ କିୟୋସାକିଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
‘ରିଚ୍ ଡ୍ୟାଡ୍ ପୁଅର୍ ଡ୍ୟାଡ୍’ର ଲେଖକ ତଥା ନିବେଶକ ରବର୍ଟ କିୟୋସାକି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକାର ବଢ଼ୁଥିବା ଋଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନା ଦରକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନେଇପାରେ।
ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ୧୦,୦୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଏବଂ ରୁପା ୨୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ରୁପା ହୋଇପାରେ।