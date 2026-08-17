Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା-ରୁପା! ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...

Gold Rate: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସୁନା ଓ ରୁପା ଦର। ସୋମବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରୋଇ ବୁଲିଅନ୍ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ସୁନା-ରୁପା ଦରରେ ବଢ଼ିବାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:47 PM IST
Gold Rate: ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା-ରୁପା! ଆଜି ଭରି ପିଛା ସୁନା ଦର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୋମବାର ଖୋଲିବ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‌ର ରହସ୍ୟ, ଅନୁରାଗ-ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
2
3
4
5