Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ୨୩୫କେଜିର ଧନୁ ତୀର

Odisha News: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଉକେଲାରୁ ବାହାରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ବ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଛି ୨୩୫ କେଜିର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧନୁ ଓ ତୀର।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ କୋଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା। ଦିନ ୧୧ଟା ୧୫ରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ। ତେବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଧନୁ ତୀରଟି ୫ଟି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେବାୟତ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ,ମଠାଧୀଶ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ତେବେ, ଏହି ସୁନାର ଧନୁଟି ରାଉଲକେଲା ସନାତନ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଧନୁର ଓଜନ ୨୮୦ କେଜି ରହିଛି। ତେବେ, ଏହି ଧନୁଟିକୁ ରାଜ୍ୟର ୩୦ ଜିଲ୍ଲା ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ଏହି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଧନୁ।