/BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ!

Defence Stock Azad Engineering Share Price: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଏହି ଅର୍ଡରର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ (BHEL)ଠାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଏକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ,୩,୩୧୫ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।
ଯଦିଓ କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର ଅର୍ଡର ପାଇଥିଲା, ମଙ୍ଗଳବାର ଷ୍ଟକ୍ ୨,୯୫୭ ରେ କାରବାର କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ଅଧା ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଖୁଚୁରା ନିବେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କଲେ ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ୧୨ % ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାର ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ୮୨% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ଆସିଛି।
ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ: ବ୍ରୋକରେଜ୍ କାହିଁକି ଉତ୍ସାହୀ?
ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (BHEL) ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୫୨.୬୮ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଅର୍ଡର ପାଇଛି। ଏହା ଏକ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇବ। ଏହି ଅର୍ଡର ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
BHEL ରୁ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ
ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, BHEL ମଧ୍ୟ ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ମେ ୨୦୨୬ ରେ BHEL ସହିତ ସମାନ ହାରରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ବ୍ରୋକରେଜ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ (BHEL)ର ଏହି ଅର୍ଡର ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ। ଏହା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଡର କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ତିନୋଟି କାରଣ ପାଇଁ ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖେ:
୧-ଘରୋଇ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି: ଭାରତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ।
୨-ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ: କମ୍ପାନୀ ଏବେ କେବଳ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନୁହେଁ ବରଂ BHEL ଭଳି ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତି ଉପକରଣ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଏହା ଏହାର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଧାରକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
୩-ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଅର୍ଡର ଗ୍ରହଣ: କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ଅର୍ଡରର ନିରନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଏହାର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
କମ୍ପାନୀ କ’ଣ କରେ?
ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ବଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଂଶ ତିଆରି କରେ। କମ୍ପାନୀ ବିମାନ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ପରମାଣୁ, ତାପଜ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।
ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଟର୍ବାଇନ୍ ବ୍ଲେଡ୍, ଏୟାରଫୋଏଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିମାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଏହି ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୱାଲାଙ୍କ ମତାମତ କ’ଣ?
ମୋ ମତାମତ: ଏବେ କିଣିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମର୍ଥନ ଖୋଜନ୍ତୁ। ୫୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର BHEL ଅର୍ଡର ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହି ଖବର ଷ୍ଟକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ନୁହେଁ। ଅର୍ଡରର ମାର୍ଜିନ୍, ବିତରଣ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ: ପ୍ରାୟ ୨୯୧୫ ସମର୍ଥନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସ୍ତର ତଳେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ସମର୍ଥନ ଭାବନାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ଏହି ସ୍ତରକୁ ନପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ୩୦୪୫ ଉପରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।