Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ!

BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ!

Defence Stock Azad Engineering Share Price: ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପାନୀ ଆଜାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଅର୍ଡର ମିଳିଛି। ଏହି ଅର୍ଡରର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କମ୍ପାନୀ (BHEL)ଠାରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏହି ବିକାଶକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଏକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ,୩,୩୧୫ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 13, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:07 PM IST
BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BHELରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ମତ, ଏହି 3ଟି କ
2
3
4
5