Postal Services to US: ଆମେରିକା ସହ ଟାରିଫ୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର

Postal Services to US: ଆମେରିକା ସହିତ ଟାରିଫ୍ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନରେ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା (CBP) ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଡାକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ହାର ଘୋଷିତ ମୂଲ୍ୟର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଯେ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ଆମେରିକାକୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡାକ ସେବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୧୪୩୨୪ ଜାରି ହେବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟାମକ ନିୟମ, ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ଡାକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯାଇନାହିଁ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କୋରିଅର କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମାଲ ପରିବହନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଟାରିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମଗ୍ରିକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ MSME, କାରିଗର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଇ-କମର୍ସ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ ପଠାଣ ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଡେଲିଭରି-ବାଇ-ଡେଲିଭରି (DDP) ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଟି ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡାକ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଯାହା ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଏବଂ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଆମଦାନୀ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ MSMEଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।