No Power Tariff Hike: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 24, 2026, 10:47 PM IST

No Power Tariff Hike: ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

No Power Tariff Hike: ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ (OERC) ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଘୋଷଣା ସହିତ, OERC ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଶୁଳ୍କକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ୫୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୨.୯୦ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ୫୧ ରୁ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୪.୭୦ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ସେହିପରି, ୨୦୧ ରୁ ୪୦୦ ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୫.୭୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪୦୦ ୟୁନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୬.୧୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ଅର୍ଡର ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ:

ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍‌ରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ: ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଶୁଳ୍କ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
LT ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତିଶତ ବିଲ୍ ରିହାତି: ଯଦି ଆପଣ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପୈଠ କରନ୍ତି।
ସମସ୍ତ ପ୍ରି-ପେଡ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ୪ ପ୍ରତିଶତରିହାତି: ପ୍ରି-ପେଡ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ।
ଇ-ବିଲ୍ ଉପରେ ୨୧୦ ରିହାତି: ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବିଲ୍ ବାଛିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ।

ଦିନର ସମୟ (ToD) ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଚଳନ: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୌର ଘଣ୍ଟା (ସକାଳ ୮ଟା - ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା) ସମୟରେ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପିକ୍ ଘଣ୍ଟା (ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା - ମଧ୍ୟରାତ୍ର ୧୨ଟା) ସମୟରେ ମହଙ୍ଗା।

ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୧କେଭି ଫିଡର ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଡିସକମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ ସହଜ କରାଯାଇଛି: ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଦାବି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।

ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି: OPTCL ଚାର୍ଜ ୨୫.୫ ପଇସାରୁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୨୪ ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ବଲ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ରିହାତି: ଡିସକମ୍ ଦ୍ୱାରା GRIDCO କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ୦.୧୫ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
EHT ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ରିହାତି ମିଳୁଛି: ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ରିହାତି ୨୦ପଇସାରୁ ୩୦ ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଗ୍ରାହକ: କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ସୌର ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୨୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ୭୧ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି।

ରେଳବାଇ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ୨୫ ପଇସା ରିହାତି ପାଉଛି: ଶକ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫ ପଇସା।

HT ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ: ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବଜାୟ ରଖି ଶକ୍ତି ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ।

HT କ୍ଷତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି: ରାଜ୍ୟ HT କ୍ଷତି ୮ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

