Milk Price Cut: ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଏବଂ ପନିରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ

Milk Price Cut: ମଦର ଡେରୀ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା GST ହ୍ରାସର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
Milk Price Cut: ମଦର ଡେରୀ କ୍ଷୀର (UHT Tetra Pack) ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା GST (ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ) ରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହ୍ରାସର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମଦର ଡେରୀ କେବଳ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ।
ମଦର ଡେରୀ କେବଳ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ବରଂ ଦହି, ବଟରମିଲ୍କ, ପନିର ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ନୂତନ ଟିକସ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ମୂଲ୍ୟ ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ।
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମଦର ଡେରୀ ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଏବଂ ତାଜା ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ହ୍ରାସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
GST ରେ ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ମଦର ଡେରୀ ଏହାକୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ଏହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।