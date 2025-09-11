Milk Price Cut: ଖୁସି ଖବର! ଶସ୍ତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷୀର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିବ ନୂଆ ଦର?

Milk Price: ଅମୂଲର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର "ଅମୂଲ ଗୋଲ୍ଡ" ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୬୯ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯାହା ନୂତନ GST ରିହାତି ପରେ ୬୫-୬୬ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
Milk Price Cut: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ GST ପରିଷଦର ସମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଠକରେ ଘରୋଇ କ୍ଷୀର ଉପରୁ ୫% GST ହଟାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅମୂଲ ଏବଂ ମଦର ଡେରୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩-୪ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୫୭ ଟଙ୍କାରୁ ୫୪-୫୫ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ମଦର ଡେରୀର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୀମାରେ ୬୫-୬୬ ଟଙ୍କାରେ ଆସିପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର ଟୋଣ୍ଡ କ୍ଷୀର, ମହିଷ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସଂଶୋଧିତ କ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି-
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୀରକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି GST ଛାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର କ୍ଷୀର ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ GST ନୀତି କ୍ଷୀର କ୍ରୟ କରିବାର ସହଜତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭବାନ ହେବେ।