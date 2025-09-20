Indian Railways: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଶସ୍ତା ହେଲା ରେଳ ନୀର, ଏବେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ପାଣି ବୋତଲ

Rail Neer Price Drop: ତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣି (ରେଲ୍ ନୀର) ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା GSTର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
Rail Neer Price Drop: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣି (ରେଲ୍ ନୀର) ଏବେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା GSTର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରେଲ୍ ନୀରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଲିଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୫ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୪ଟଙ୍କା ଅଧା ଲିଟର ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୯ ଟଙ୍କା ହେବ।
ରେଲ୍ ନୀର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ମାଲିକାନା ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯାହା ଟ୍ରେନ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା IRCTC (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲ୍ୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହା ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ନିମ୍ନମାନର ପାଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରେଳ ନୀର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ରେଳ ବୋର୍ଡର ନୂତନ ଆଦେଶ (ସାରକଲାର ନମ୍ବର ୧୮/୨୦୨୫) ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ରେଳ ନୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ପାଣି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ। କାରଣ ସେମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଣି ବୋତଲ କିଣିପାରିବେ। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ନୂତନ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଣି ବୋତଲ ପାଇବେ।
ରେଳବାଇ ପିଏସୟୁ ଆଇଆରସିଟିସି ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ: କ୍ୟାଟରିଂ, ରେଳ ନୀର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟିକେଟିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। କମ୍ପାନୀ ପାଣି ବିକ୍ରୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ (ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ) ପାଇଁ ମେ ୨୦୨୫ ରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏହା ପାଣି ବିକ୍ରୟରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀ ରେଳ ନୀର ବିକ୍ରୟରୁ ୯୬ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା।