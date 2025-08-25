ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2896350
Zee OdishaOdisha Trending

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌

ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:01 PM IST

Trending Photos

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଟନା ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍‌ ସେବା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବିବରଣୀ:
ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୩୨୩୦/୦୩୨୨୯ ପାଟନା-ପୁରୀ-ପାଟନା ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ।

ପାଟନାରୁ: ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ।
ପୁରୀରୁ: ୨୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରୁ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାରଚଳାଚଳ କରିବ।

ପାଟନା-ପୁରୀ-ପାଟନା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ସଂରଚନା :
୦୧ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୨ଟି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି କୋଚ୍
୦୯ଟି ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍
୦୬ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସିଟିଂ କୋଚ୍
୦୨ ଟି ଲଗେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍-କମ୍-ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ (ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ-ଅନୁକୂଳ ସୁବିଧା ସହିତ) ।

ରହଣି (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ):

ସାପ୍ତାହିକ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ନିମ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡିକରେ ରହଣି କରିବ:

ବଖତିଆରପୁର, ବାରହ, ମୋକାମେହ, କିଉଲ, ଝୋଝା, ଜସିଡିହ, ମଧୁପୁର, ଚିତ୍ତରଂଜନ, ଆସାନସୋଲ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ଡାନକୁନି, ଅଣ୍ଡୁଲ, ଖଡ଼ଗ୍ପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ରୋଡ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ ଓ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ।

Also Read- Anubhav Mohanty: ସିନେମାର ନାମ 'ଚାରିଧାମ' ପୋଷ୍ଟରରେ ମଦ ବୋତଲ ସହ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ

Also Read- Ganesh Puja 2025: ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ୫ଟି ନୂଆ ଗୀତ ରିଲିଜ୍, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 'ତାକ୍ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍'

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ollywood News
Anubhav Mohanty: ସିନେମାର ନାମ 'ଚାରିଧାମ' ପୋଷ୍ଟରରେ ମଦ ବୋତଲ ସହ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ
New SP of Puri
ପୁରୀ ଏସପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ଵ ପାଇବାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଲେ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ
Odia News
Air Works ସହିତ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ; ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଆଧୁନିକ MRO ସୁବିଧା
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Parineeti Chopra
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଦେବେ ଖୁସି ଖବର...ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍
;