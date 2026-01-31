EPFO New Rule: EPFO ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର,PF ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍!ଜାଣନ୍ତୁ

Advertisement
EPFO New Rule: ସରକାର ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 31, 2026, 01:03 PM IST

EPFO New Rule: ସରକାର ବେତନଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଅଧୀନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ (PF) ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ,୧୫,୦୦୦ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ( PF) ପିଏଫ୍ ଏବଂ ପେନସନ ପରି ଅବସର ଲାଭ ଯୋଗାଇଦେବ। 

ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଅଧୀନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପରିମାଣ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସୀମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫,୦୦୦ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସରକୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର।

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ (EPFO)ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ତେବେ,ପ୍ରାୟ  ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉଛି। ୨୦୧୪ ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମା ସୀମା ୧୫,୦୦୦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ରହିଛି।

ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ (EPFO)କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାଦ ଦେଇଛି।
ଯଦି ଦରମା ସୀମା,୨୫,୦୦୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ (PF) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଯିବ। ଏହା (EPFO) ଇପିଏଫଓ ​​ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା (EPS) ରେ ମାସିକ ଅବଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ଆକାରକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ହେଲେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ (ହୋମ୍ ଟେକ୍)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ (PF) କାଟଣା ସେମାନଙ୍କର ହୋମ୍-ଟେକ୍ କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ, ଅବସରକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ପେନସନ ଲାଭ ଅଧିକ ହେବ।ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା (କମ୍ପାନୀ) ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅବଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଉପରେ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, EPF ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ,କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ସହ ଅବସର ପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ୍ କରିବ।

