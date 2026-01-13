Amrit Bharat Express: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୯ଟି ବଡ ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 13, 2026, 08:44 PM IST

Amrit Bharat Express: ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-ତିରୁଚିରାପାଲି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ (IR) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟ୍ରେନଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସହର ଦେଇ ଯିବ। ଏହା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ନିମ୍ନ ଏବଂ ନିମ୍ନ-ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-ତିରୁଚିରାପାଲି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍: ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର, ରୁଟ୍
ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-ତିରୁଚିରାପାଲି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20609 ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତିରୁଚିରାପାଲି-ନିଉ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅମୃତ ଭାରତ ସେବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20610 ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଟ୍ରେନଟି ଖଡଗପୁର, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଦେଇ ଚାଲିବ।

ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-ତିରୁଚିରାପାଲି ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ: ରହଣି
ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି (NJP) ଏବଂ ତିରୁଚିରାପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଏହି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ୩୮ ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: କିଶାନଗଞ୍ଜ, ବାରସୋଇ, ମାଲଦା ଟାଉନ, ରାମପୁରହାଟ, ବୋଲପୁର, ଡାନକୁନି, ଆଣ୍ଡୁଲ, ଖଡଗପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ବାଲୁଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍, ସୋମିପେଟା, ପାଲାସାସା ଦୁଭଭଡା, ରାଜହମୁଣ୍ଡ୍ରି, ବିଜୟୱାଡା, ଅଙ୍ଗୋଲେ, ଗୁଦୁର, ନାଇଡୁପେଟା, ସଲୁରୁପେଟା, ଚେନ୍ନାଇ ଏଗମୋର, ତାମ୍ବରାମ, ଚେଙ୍ଗାଲପାଟ୍ଟୁ, ଭିଲୁପୁରମ୍, ତିରୁପଦିରିପୁଲିୟୁର୍, ଚିଦାମ୍ବରମ୍, ମାୟିଲାଡୁଥୁରାଇ, କୁମ୍ବକକୋନମ୍, ଥାନଜାଭୁର |

ନୂତନ ଜାଲପାଇଗୁରୀ-ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ: ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି
ସାପ୍ତାହିକ ସେବା ଭାବରେ ନୂଆ ଜଲପାଇଗୁରୀ-ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ-ନୂତନ ଜଲପାଇଗୁରୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲିବ | ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିରୁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20609 ଛାଡିବ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ତିରୁଚିରାପାଲିରୁ ଟ୍ରେନଟି ଛାଡିବ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି 22ଟି କୋଚ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ।

ତିରୁଚିରାପାଲି-ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ ସମୟ ସାରଣୀ
ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20609 ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି-ତିରୁଚିରାପାଲି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 4:45 ରେ NJP ରୁ ଛାଡିବ ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ 4:15 ରେ ତିରୁଚିରାପାଲି ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫେରିବା ଦିଗରେ, ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର 20610 ତିରୁଚିରାପାଲି-ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବୁଧବାର ଦିନ 05:45 ରେ ତିରୁଚିରାପାଲି ରୁ ଛାଡିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 05:00 ରେ NJP ରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ତେବେ 9ଟି ନୂତନ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ କେବଳ ଫ୍ଲିଟ୍ ବିସ୍ତାର ନୁହେଁ - ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସଶକ୍ତିକରଣ।

ଦ୍ରୁତ ଆନ୍ତଃସହର ଯାତ୍ରା, ଟାୟାର-2 ଏବଂ ଟାୟାର-3 ସହର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ, ନିଯୁକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ । ଏକ ନୂତନ ଭାରତ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ: ଆଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗତିଶୀଳତା। ମେଟ୍ରୋରୁ ହୃଦୟଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଭାରତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏପରି କିଛି କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ଆଜି ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। 

୯ଟି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ-:
୧- ଆସାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ହରିୟାଣା

୨- ଆସାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

୩- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାମିଲନାଡୁ

୪- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାମିଲନାଡୁ

୫- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ

୬- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

୭- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ତାମିଲନାଡୁ

୮- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ

୯- ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ

