Google AI Hub: ଭାରତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ AI ହବ୍, Google କରିବ ନିବେଶ ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା

Google AI Hub Investment: ଗୁଗୁଲ୍ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ମଙ୍ଗଳବାର (୧୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଭାରତରେ ଏକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (ଏଆଇ) ହବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ। ପିଚାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଆଇ ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ।
ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗୁଲ୍ ରେ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗୁଗୁଲର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହି ହବ୍ ରେ ଗିଗାୱାଟ୍-ସ୍କେଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷମତା, ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉପ-ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶପଥ ଏବଂ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।"
Great to speak with India PM @narendramodi @OfficialINDIAai to share our plans for the first-ever Google AI hub in Visakhapatnam, a landmark development.
This hub combines gigawatt-scale compute capacity, a new international subsea gateway, and large-scale energy infrastructure.…
— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 14, 2025
ଭାରତରେ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ ଗୁଗୁଲ୍
ଗୁଗୁଲ୍ ଭାରତରେ ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଭାରତକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହି ୧୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ୧,୩୩୧.୮୫ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ହେବ।
ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ସିଇଓ ଥମାସ କୁରିଆନ୍ ଏକ ଗୁଗୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଏଆଇ ହବ୍ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ନୂତନ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା, ବୃହତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ନେଟୱାର୍କକୁ ଏକୀକୃତ କରିବ। କୁରିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଏକ ଏଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।"
ଏହା ଗୁଗୁଲର ପ୍ରଥମ ଏଆଇ ହବ୍ ହେବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଥମାସ କୁରିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଗୁଲ୍ ଗତ ୨୧ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ୧୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଏହା ସହିତ ଜଡିତ।