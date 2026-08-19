Add Zee Business As A Preferred Source
App

Google Spam Update: ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କାରଣ?

Google Spam Update:ଚାର୍ଟବିଟ୍ (Chartbeat) କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ୧୦ଟା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟ୍ରାଫିକ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଖାରଜ ନ କରିବା ଭଲ। ଗୁଗୁଲ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 19, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:40 PM IST
Google Spam Update: ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କାରଣ?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Google Spam Update: ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କାରଣ?
2
3
4
5