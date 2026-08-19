Google Spam Update: ଗୁଗୁଲର ନୂଆ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ କାରଣ?

Google Spam Update:ଚାର୍ଟବିଟ୍ (Chartbeat) କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ୧୦ଟା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଟ୍ରାଫିକ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ନିୟମିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଖାରଜ ନ କରିବା ଭଲ। ଗୁଗୁଲ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ରେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୫୭ ରେ,ଗୁଗୁଲ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ର ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ 'ସକ୍ରିୟ' ଭାବରେ ଦେଖାଉଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷା (ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା) ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କିଛି ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଟ୍ ଏହି ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ତେବେ ରାଙ୍କିଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଲାଗିପାରେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଗୁଗୁଲ୍ ଅପଡେଟ୍ର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ୱେବସାଇଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସଙ୍କେତ ଥିଲା।
ତଥାପି, କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେବ। କାରଣ ଏହା ଏହି ବର୍ଷର ତୃତୀୟ ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଗଲ୍ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଯେ,ଏହି ଅପଡେଟ୍ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷର ମାର୍ଚ୍ଚ ଅପଡେଟ୍ ମାତ୍ର ୧୯ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦୁଇ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।
ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ?
ଗୁଗଲ୍-ର ସ୍ପାମ୍-ନିରୀକ୍ଷଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାମ କରେ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ସମୟ ସମୟରେ 'ସ୍ପାମ୍ ଅପଡେଟ୍' ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରମୁଖ ଉନ୍ନତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଥିରେ (Google) ଗୁଗଲ୍ ର ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ନିବାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍, ସ୍ପାମ୍ବ୍ରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ:
-କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତ?
-ସର୍ଚ୍ଚ ଆଲଗୋରିଦମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି?
-କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଚିତ ରାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ?
ଗୁଗୁଲର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୱେବସାଇଟ୍ ପାଇଁ ରାଙ୍କିଂ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏବଂ ଚରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ,ସାଇଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ କ’ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ?
ୱେବସାଇଟ୍ ଟ୍ରାଫିକକୁ କେବଳ ଏକ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ୨୦% ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ "କାହିଁକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା?" ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ୍:
ଟ୍ରାଫିକ୍ କେଉଁଠାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା? ସନ୍ଧାନ, ଡିସ୍କଭର, ଡାଇରେକ୍ଟ, କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଟ୍ରାଫିକରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି କି?
କେଉଁ ବର୍ଗଗୁଡିକରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି? ସନ୍ଧାନ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟରେ, କେଉଁ ବିଭାଗ -ସମାଚାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ମନୋରଞ୍ଜନ, କ୍ରୀଡା, ଏଭରଗ୍ରୀନ୍, କିମ୍ବା ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ?
କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ URL ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ?
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁନଃଲିଖିତ ଖବର କିମ୍ବା ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ, ଆଲଗୋରିଦମ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି।
ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏ-ଆଇର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର: ଏକ ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ପୃଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ଗୁଗୁଲ୍ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ଯେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପାମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଅପଡେଟ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନିଜେ ଏକ ସଙ୍କେତ। ତେଣୁ,କୌଣସି ବର୍ଗକୁ ସ୍ପାମ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ଅକାଳ। ତଥାପି, ଅପଡେଟ୍ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏକ
ଗୁଗୁଲ୍ ନିରନ୍ତର ସର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପାମ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି:
ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ: ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କନସୋଲ୍ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ,କେବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ସୋର୍ସ ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାଫ୍ ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଆମେ ଏକ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା: ଆମର କେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଏବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅନ୍ୟ ୟୁଆରଏଲ୍। ପ୍ରକାଶକମାନେ କେବଳ ସାମଗ୍ରିକ 'ଟ୍ରାଫିକ୍' ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନିଜକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଆଲଏଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ।