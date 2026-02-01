Advertisement
16th Finance Commission: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ମିଳିବ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ

16th Finance Commission: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

Feb 01, 2026, 05:33 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶକୁ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସରୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବଭଳି ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ ।

ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
ଆଜି ସଂସଦରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଟିକସ ବଣ୍ଟନ ସ୍ତରକୁ ୪୧ ପ୍ରତିଶତରେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

୧.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅନୁଦାନ
କେବଳ ଟିକସ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୧.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ:

  • ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା: ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।
  • ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା: ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନୁଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୮୧ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ।

