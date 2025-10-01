Rabi Crops MSP Hike: ରବି ଫସଲରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା MSP?

Advertisement
Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:52 PM IST

Rabi Crops MSP Hike: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବି ଫସଲ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଗହମ ସମେତ କିଛି ଚୟନିତ ଫସଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି (CCEA) ୨୦୨୬-୨୭ ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗହମର MSP ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨୫୮୫ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଅ ଏମଏସପି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ୨୧୫୦ ଟଙ୍କା, ଚଣା ୫୮୭୫ ଟଙ୍କା, ମସୁର ୭୦୦୦ ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ/ରେପସିଡ୍ ୫୨୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କୁସୁମ ୬୫୪୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।

ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏହି ଫସଲର ମୂଲ୍ୟ
୨୦୨୫-୨୬ ରବି ଫସଲ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଗହମର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ୧୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯଅ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ୧୭୦ ଟଙ୍କା, ଚଣା ପାଇଁ ୨୨୫ ଟଙ୍କା, ମସୁର ପାଇଁ ୩୦୦ ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ପାଇଁ ୨୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ କୁସୁମର ପାଇଁ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତୈଳବୀଜ ମଧ୍ୟରେ କୁସୁମ ସର୍ବାଧିକ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଡାଲି ମଧ୍ୟରେ ମସୁର ଡାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ୨୦୨୬-୨୭ ରେ ଗହମର ମୂଲ୍ୟ ୧,୨୩୯ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୨,୫୮୫ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ୧୦୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପାଇବେ। ସେହିପରି, ୨୦୨୬-୨୭ ରେ ଯଅ ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୬୧ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପେକ୍ଷା ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପାଇବେ।

ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ଚଣାର ମୂଲ୍ୟ ୩୬୯୯ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୫୮୭୫ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ୫୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୭୦୦୦ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ମସୁରର ମୂଲ୍ୟ ୩୭୦୫ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୭୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ୮୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସୋରିଷର ମୂଲ୍ୟ ୩୨୧୦ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ୬୨୦୦ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କୁସୁମର ମୂଲ୍ୟ ୪୩୬୦ ଟଙ୍କାରେ ୯୩% ଲାଭ ହେବ। ଏହା ସମେତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ  ଚାଷୀ ୬୫୪୦ ଟଙ୍କାର ନୂତନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଲାଭ ପାଇବେ।

