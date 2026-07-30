Add Zee Business As A Preferred Source
App

E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖରାପ ହେବ କି ଇଞ୍ଜିନ? ସଂସଦରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ମଡିଫିକେସନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:00 PM IST
E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖରାପ ହେବ କି ଇଞ୍ଜିନ? ସଂସଦରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା
Ajinkya Rahane Retirement33 min ago
2
MRP Rules India1 hr ago
3
Hirakud Dam2 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
Odisha Flood News3 hrs ago