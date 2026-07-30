E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଖରାପ ହେବ କି ଇଞ୍ଜିନ? ସଂସଦରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

E20 Petrol: ଦେଶରେ E20 (୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ) ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶଙ୍କା-ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ମଡିଫିକେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOCL), ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (IIP), ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରର୍ସ (SIAM) ଏବଂ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ARAI) ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୁଇଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
BS-VI ଗାଡ଼ିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ:
ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, BS-VI ଯାନଗୁଡ଼ିକ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉତ୍ସର୍ଜନ (Emission) ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନରେ କୌଣସି ଅସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି।
ପୁରୁଣା BS-III ଗାଡ଼ିରେ ରବର ପାର୍ଟ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ:
ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୧୬ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୫ ପରେ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବା BS-III ଗାଡ଼ିରେ କେତେକ ରବର ପାର୍ଟ ଓ ଗାସ୍କେଟ୍ (Rubber Parts & Gaskets) ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣ ସର୍ଭିସିଂ ସମୟରେ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି।
ମାଇଲେଜ୍ କେବଳ E20 ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ:
ମାଇଲେଜ୍ କମିବା ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା କେବଳ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନାହିଁ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶୈଳୀ, ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ, ଟାୟାର ପ୍ରେସର, ହ୍ୱିଲ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଏସି ବ୍ୟବହାର ଓ ଇନ୍ଧନର ଗୁଣବତ୍ତା ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ମାଇଲେଜ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବିବାଦ କାହିଁକି?
ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିବା ବେଳେ, କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ ମାଇଲେଜ୍ କମିବା, ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ସୁସଙ୍ଗତତା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, E20 ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ନିୟାମକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଭବ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷତି, ୱାରେଣ୍ଟି, ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାରିତ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି ସରକାର ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।