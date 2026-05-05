Gas Price: ବଢିବନି ଗ୍ୟାସ ଓ ତୈଳଦର, ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

Gas Price: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ ବୋଲି ସୋମବାର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ
ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ରବିବାର ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ୯୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏକ ଆନ୍ତଃ-ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବ୍ରିଫିଂରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଲପିଜିର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ।
ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବେଳେ, ଇନ୍ଧନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ରଖାଯାଉଛି। ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ଏଲପିଜି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏଲଏନଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି
ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତରଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ଏଲଏନଜି) ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନୂତନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି।
