Union Budget: ଇନକମ ଟାକ୍ସ ଉପରେ ଆସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏହା ୧୫ତମ ବଜେଟ୍। ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆୟକର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:16 PM IST

Union Budget:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏହା ୧୫ତମ ବଜେଟ୍। ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆୟକର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ₹୧୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକୁ ଟିକସମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଛାଡ଼ ₹75,000 ର ସାଧାରଣ ଡିଡକ୍ସନ ସହିତ ମିଶି, ବାର୍ଷିକ ଆୟ ₹12.75 ଲକ୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବଜେଟ ଭାଷଣରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବଜେଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ରପ୍ତାନିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବ। NDA ସରକାର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।

ଜାନୁଆରୀରେ GST ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଡିସେମ୍ବରରେ GST ସଂଗ୍ରହ ₹1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.1%। ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ, ସରକାରୀ ରାଜକୋଷକୁ GST ସଂଗ୍ରହରେ ₹1.64 ଲକ୍ଷ କୋଟି ମିଳିଥିଲା। FY26 ପାଇଁ GST ସଂଗ୍ରହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ, ₹16.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ₹15.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା। ଏହା 8.6% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। FY25ରେ ମୋଟ GST ସଂଗ୍ରହ ₹22.08 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା FY24 ତୁଳନାରେ 9.4% ବୃଦ୍ଧି।

Prabhudatta Moharana

