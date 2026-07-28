E20 ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ସରକାର କହିଲେ କାହିଁକି କମୁନି ଦାମ...

E20 Petrol: ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ (Ethanol Blending) ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 20 ପ୍ରତିଶତ ଏଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥାନଲ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲଠାରୁ ଶସ୍ତା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରକାର ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଥାନଲ କୌଣସି ଶସ୍ତା ଇନ୍ଧନ ନୁହେଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ସରକାର ମକାରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଏଥାନଲକୁ ପ୍ରାୟ ₹71.86 ପ୍ରତି ଲିଟର ଦରରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ GST, ପରିବହନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ ପ୍ରାୟ 70 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ରହେ, ସେତେବେଳେ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ସମାନ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଦାମ 120ରୁ 130 ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଉପରକୁ ଯାଇଲେ ଏଥାନଲ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଅଧିକ ସସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ।
ଯଦିଓ E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଦାମ କମିନାହିଁ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦିରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏଥାନଲରୁ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିଦେଶୀ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମୁଛି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ତୈଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ, E10 ଏବଂ E20 ଅଲଗା ଭାବେ କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପମ୍ପରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଧନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରାୟ ₹1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପଛକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ କିଛି ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜରେ 3%ରୁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାଇଲେଜ କେବଳ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶୈଳୀ, ଟାୟାରର ବାୟୁଚାପ, ଗାଡ଼ିର ନିୟମିତ ସର୍ଭିସିଂ ଓ ଏସି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଜାପାନ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, E20 ପେଟ୍ରୋଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଦାମ କମାଇବା ନୁହେଁ; ବରଂ ଦେଶକୁ ଇନ୍ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା, ବିଦେଶୀ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କମାଇବା ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ।