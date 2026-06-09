Add Zee Business As A Preferred Source
App

PM Ujjwala Yojana: LPG ସବସିଡିରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ସରକାର ଖୋଲିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ରହସ୍ୟ

PM Ujjwala Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଷକୁ ୯ରୁ କମାଇ ୪ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ସହାୟତା କମାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 09, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:14 PM IST
PM Ujjwala Yojana: LPG ସବସିଡିରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ସରକାର ଖୋଲିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ରହସ୍ୟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LPG ସବସିଡିରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ସରକାର ଖୋଲିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ରହସ୍ୟ
PM UJJWALA YOJANA18 min ago
2
Raja Mahotsav 202649 min ago
3
Khan sir vs Roushon sir1 hr ago
4
weather report1 hr ago
5
Odisha news1 hr ago