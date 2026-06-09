PM Ujjwala Yojana: LPG ସବସିଡିରେ କଟକଣା କାହିଁକି? ସରକାର ଖୋଲିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ରହସ୍ୟ

PM Ujjwala Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା (PMUY) ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଷକୁ ୯ରୁ କମାଇ ୪ କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ସହାୟତା କମାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଓ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ସବସିଡିଯୁକ୍ତ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କେତେକ ଲୋକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଅଧିକାଂଶ ଲାଭାର୍ଥୀ ପରିବାର ବର୍ଷକୁ ହାରାହାରି ମାତ୍ର ୪ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ସୀମା ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବହାର ସହ ସମଞ୍ଜସ ରହିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣାଯାଇପାରିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇନାହିଁ। ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ୪ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ସବସିଡି ମିଳିବ। ଏହା ପରେ କିଣାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବଜାର ଦର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସରକାରଙ୍କ ମତରେ, ସବସିଡିର ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଖଜାନା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସବସିଡିର ଲିକେଜ୍ ରୋକାଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେହିପରି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାକୁ ଯୋଜନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।