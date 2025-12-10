Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3036484
Zee OdishaOdisha Trending

ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ଦର

ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍‍ପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍‍ ଯୁଗରେ ଖବରକାଗଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।    କମିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜପେପର୍ ସୋସାଇଟି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମଲ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:47 PM IST

Trending Photos

ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ଦର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଢ଼ୁଥିବା ଇନ୍‍ପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍‍ ଯୁଗରେ ଖବରକାଗଜକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ।    କମିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜପେପର୍ ସୋସାଇଟି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମଲ୍ ନ୍ୟୁଜପେପର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ସ୍ମଲ୍-ମିଡିୟମ୍-ବିଗ୍ ନ୍ୟୁଜପେପର୍ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ବଡ଼, ମଧ୍ୟମ ଓ ଛୋଟ ପ୍ରକାଶନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦର ବଢ଼ିଥିବା ନେଇ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 

କମିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଚାଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା, ଯେପରିକି ସମ୍ବାଦପତ୍ର କାଗଜର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧାରା, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଦେୟ, ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା କାଗଜ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଇନପୁଟ୍।

ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଆଧାର କରି, ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାର କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରଙ୍ଗୀନ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଦର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବିନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି।  ବିଜ୍ଞାପନ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନପୁଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆକୁ ମିଳୁଥିବା ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ପ୍ରତିସ୍ଫର୍ଦ୍ଧା ଏହା ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଚାଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ।ବିବିଧ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ନିରନ୍ତର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରସାରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 

Add Zee News as a Preferred Source

 

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rate hike
ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ଦର
New town in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯ ହଜର ଏକରରେ ନୂଆ ଟାଉନ୍‌: ବଢ଼ିବ ଜମି ମୂଲ୍ୟ
Illegal Coughsyruyp
୭୩ ହଜାର ନିଶାଯୁକ୍ତ କଫଶିରପ ଜବତ, ୧୮୭୧ ଗିରଫ
ECoR
Train routes changed: ଡିସେମ୍ବର ୧୨ରୁ ଏହି ଟ୍ରେନସବୁର ଗତିପଥ ବଦଳିବ, ଜାଣନ୍ତୁ
OAS reshuffle
OAS Reshuffle: ଓଏସ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର