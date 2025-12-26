Advertisement
Govt Terminates APPs appointed illegally during BJD rule: ଚାକିରି ହରାଇଲେ ୬୭ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ: ବେଆଇନ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା କାରଣ

Dec 26, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା  ସମସ୍ତ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଭାଗ। ୧୩ ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ଚିଠିରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।

୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୭ ଜଣ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆସ୍କା, ଖଲ୍ଲିକୋଟ, ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଏପିପିଙ୍କ ପଦବୀରେ ଅଣ-ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ  ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଆଇନଜୀବୀମାନେ, ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ଲ ଅଫିସର୍ସ ରୁଲ୍ସ, ୧୯୭୧’ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍‌ଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ନାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ।

 ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେତେକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଆଇନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ ନକରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏସବୁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ୧୩ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖ ଦିନ ଆଇନ ବିଭାଗ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

