Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3101753
Zee OdishaOdisha TrendingIndian Railway: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ୧୦ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭଡ଼ା

Indian Railway: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ୧୦ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭଡ଼ା

Indian Railway: ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 10:51 PM IST

Trending Photos

Great News for Train Passengers
Great News for Train Passengers

Indian Railway: ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦେଶର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନରୁ ‘ସୁପରଫାଷ୍ଟ’ ମାନ୍ୟତା ହଟାଇ ଦିଆଯିବ।

କାହିଁକି କମିବ ଭଡ଼ା?
ସାଧାରଣତଃ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏହି ୧୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ସାଧାରଣ ‘ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯିବ।

କେଉଁ କେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା?
ରେଳବାଇର ଏହି ତାଲିକାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି:

Add Zee News as a Preferred Source
  •  ପ୍ରୟାଗରାଜ ରାମବାଗ-ହାଓଡ଼ା ବିଭୂତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  •  ହାଓଡ଼ା-କାଲକା ନେତାଜୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  •  ହାଓଡ଼ା-ଦେହରାଦୂନ କୁମ୍ଭ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  •  ହାଓଡ଼ା-ଦେହରାଦୂନ ଉପାସନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍
  •  ହାଓଡ଼ା-ଜାମ୍ମୁତାୱି ହିମଗିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

ଏହି ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟେସନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନାଁରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା।

ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିବ?
ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ହଟିବା ପରେ ଟିକେଟ୍ ଦରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ:

  •  ସ୍ଲିପର କୋଚ୍: ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟଙ୍କା କମିବ।
  • ଏସି (3 Tier & 2 Tier): ପ୍ରାୟ ୪୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହେବ।

ରେଳବାଇର ମତ: ଟ୍ରେନର ଗତି ଏବଂ ରହଣି ସ୍ଥଳ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଭଡ଼ାକୁ ସମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Team India
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ହୃଦୟ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
Indian railways
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି! ଶସ୍ତା ହେବ ଏହି ୧୦ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଭଡ଼ା
Puri Court
ପୁରୀ: ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌
Odisha government
ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟରପ୍ଲାନ୍: ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ 'ରୋଷ୍ଟର' ସିଷ୍ଟମ୍
top 10 news today
Top 10 News: USA ଆଗରେ ୧୬୨ ରନ୍‌ ଟାର୍ଗେଟ୍, ମହାନଦୀ ରାଜନିତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର