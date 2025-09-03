GST ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ କୀଟନାଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଶସ୍ତା
GST ବୈଠକରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ କୀଟନାଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଶସ୍ତା

GST Council Gives Relief to Farmers: ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ୫% ଏବଂ ୧୮% ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୧୨% ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ବଟର, ଘିଅ, ନମକିନ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟାୟାର ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ ଭଳି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 03, 2025, 11:21 PM IST

GST Council Gives Relief to Farmers:
GST Council Gives Relief to Farmers:

GST Council Decision: ବୁଧବାର ଦିନ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ୫% ଏବଂ ୧୮% ର ଦୁଇସ୍ତରୀୟ ଟିକସ ଗଠନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଦେଶରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ ୫% ଏବଂ ୧୮% ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨% ଏବଂ ୨୮% ସ୍ଲାବ୍ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ହାରରେ ଆସିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ। 

ବୈଠକରେ କୃଷି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଚାଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଟସ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶସ୍ତା କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।

ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି
ବଟର, ଘିଅ, ପନିର ଏବଂ କ୍ଷୀର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।
ନମକିନ୍, ଭୁଜିଆ ଏବଂ ମିକ୍ସଚର ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ।

ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

  • ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟାୟାର ଏବଂ ପାର୍ଟସ ଉପରେ GST ୧୮% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
  • ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ GST ମଧ୍ୟ ୧୨% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୫% ହେବ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଏବେ ଶସ୍ତା ହେବ।
  • ଜୈବ-କୀଟନାଶକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ-ପୁଷ୍ଟିକର ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
  • ଡ୍ରିପ୍ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଉପରେ GST ୧୨% ରୁ ୫% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
  • କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବନୀକରଣ ମେସିନ (ହଳ, ଅମଳ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ) ଉପରେ GST ଏବେ ୧୨% ପରିବର୍ତ୍ତେ ୫% ହେବ।

ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ହେବେ ଉପକୃତ 
ପରିଷଦ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ୪୦% ର ଏକ ପୃଥକ ଟିକସ ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂସ୍କାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟର ଚାହିଦାକୁ ବିଚାର କରି ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। 

