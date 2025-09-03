GST ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗ ପାଇଁ କ’ଣ ହୋଇଛି ଶସ୍ତା? ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

GST Council: ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ୧୨ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମାକୁ ଜିଏସଟିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
Trending Photos
GST Relief for Middle Class: ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ୧୨ ଏବଂ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମାକୁ ଜିଏସଟିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଛୋଟ କାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ...
ଶସ୍ତା ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ:
ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ: ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ।