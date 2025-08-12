Gwalior: ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ତୁମ ଭାଇ ଚଲାଇବ...ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ଯୁବକ କଲେ ହଙ୍ଗାମା, ଆଉ ତା'ପରେ...
Gwalior Train Incident: ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 'ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବି।'

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:35 PM IST

Gwalior Train Incident: ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ୱାଲିୟର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଟ୍ରେନର ଇଞ୍ଜିନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକୋ ପାଇଲଟଙ୍କ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 'ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେନ ଚଲାଇବି।' ଏହି ଘଟଣା କେବଳ ଟ୍ରେନକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ କରିନଥିଲା ବରଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଇଥିଲା।

ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ମୋରେନାର ସୁମାଭାଲି-ସବଲଗଡ଼ ଯାଉଥିବା MEMU ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୩ ରେ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଯୁବକ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କ ସିଟ୍‌ରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ନଥିଲେ, ବରଂ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବି!" ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନରେ ବସିଥିବା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (RPF)ର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରାୟ ୧୦ ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। RPF ଯୁବକଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ
ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଏବଂ ସିଟ୍ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭିଡିଓରେ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ରେଳବାଇର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପକରଣ ସହିତ କୌଣସି ହେରଫେର କରି ନଥିଲେ। ଆରପିଏଫ୍ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

