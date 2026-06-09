Khan sir vs Roushon sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ରୋସନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ !

Khan sir vs Roushon sir:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2 ରାତିରେ ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ପାଟନାର ବେଉର ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିଥିଲେ। ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉଜାଗର କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦ ନିୟମିତ ଜାମିନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ଏହି ସମୟରେ ପାଟନା କୋର୍ଟ ଆଜି ଫୈସଲ ଖାନ (ଖାନ ସାର୍)ଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବିହାର ପୋଲିସ ଫୈସଲ ଖାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଚଢାଉ କରୁଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
ଖାନଙ୍କ ଓକିଲ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଖାନଙ୍କ ଓକିଲ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ପାଟନାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅଦାଲତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ ଥିବା ଦୁଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ।