Add Zee Business As A Preferred Source
App

Khan sir vs Roushon sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ରୋସନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଟନା ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2 ରାତିରେ ଖାନ ସାର୍ କୋଚିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ରୋଶନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 09, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:25 PM IST
Khan sir vs Roushon sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ରୋସନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ !

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khan sir vs Roushon sir: ଖାନ ସାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍, ରୋସନ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲ୍ !
Khan sir vs Roushon sir14 min ago
2
weather report16 min ago
3
Odisha news51 min ago
4
Gold rate today1 hr ago
5
FIFA World Cup2 hrs ago