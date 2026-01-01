Happy New Year 2026: ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ

Happy New Year 2026: ବିଦାୟ ନେଇଛି ୨୦୨୫, ଆସିଛି ୨୦୨୬। ସାରା ଦେଶରେ ନବବର୍ଷ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ରାଗ ରୁଷା ଭୁଲି ସମସ୍ତ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସ୍ ପାଇଁ । ପରପ୍ପରକୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
On the joyous occasion of New Year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all Indians in the country and abroad. pic.twitter.com/CRc2B9epT9
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 1, 2026
ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇଆସୁ। pic.twitter.com/aS13sB6hAZ
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) January 1, 2026
2026 की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।
ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः।
स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥ pic.twitter.com/vMhlHe3fGR
— Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଦେଶ ବିଦେଶର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା'...ନୂତନ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ, ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ସେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ଟ୍ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନବବର୍ଷ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ...ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। "
ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁ....ଚଳିତ ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଓ ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ସେପଟେ, ଓଡି଼ଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬ ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ସଙ୍କଳ୍ପ ଓ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇଆସୁ।'
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:
ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣୁ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:
କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ୨୦୨୬ ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଦେଶକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଅଧିକାର - କାମ କରିବାର ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜୀବନର ଅଧିକାର - ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା:
ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ନୂତନ ବର୍ଷ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମାନବତା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ "ପିଡିଏ ପ୍ରହରୀ"ଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହିତ ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି।