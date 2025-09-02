Hardoi News: ୭ ବର୍ଷ ଧରି 'ନିଖୋଜ' ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ୍... ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2906286
Zee OdishaOdisha Trending

Hardoi News: ୭ ବର୍ଷ ଧରି 'ନିଖୋଜ' ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ୍... ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍

Hardoi Husband Missing Case: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚେହାରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧରାପଡି଼ଯାଏ। ହରଦୋଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ​​ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ନିଶା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:33 PM IST

Trending Photos

Hardoi Husband Missing Case
Hardoi Husband Missing Case

Hardoi Husband Missing Case: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ କିଛି ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚେହାରା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଧରାପଡି଼ଯାଏ। ହରଦୋଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ​​ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବାର ନିଶା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ୭ ବର୍ଷ ପରେ ରିଲ୍-ବାଜ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯୁବକ ଜଣକ ୨୦୧୭ରେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ନିଖୋଜ ହେବାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ବୋହୂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନିଖୋଜ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଏକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକ ରିଲ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଫେରାର୍ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଏହା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସମଗ୍ର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବରେ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ
ଯୁବକ ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହରଦୋଇ ଜିଲ୍ଲାର ସାଣ୍ଡିଲା ଥାନା ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ବବଲୁ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ସାଣ୍ଡିଲା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଆଟାମାଉ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଟାମାଉର ବାସିନ୍ଦା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମୁରାଦନଗରର ବାସିନ୍ଦା ଶୀଲୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୁଦି ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ହିଁ ଶୀଲୁଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଶୀଲୁଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନାର ଏକ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ 
ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୮ ରେ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ ନେଇ ଏକ FIR ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସାଣ୍ଡିଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଏକ FIR ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ବବଲୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଖୋଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଲୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ମାତୃଗୃହରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଫେରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏକ ଭୁଲ ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲା।

ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁକରୁ ନଜର ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ
ପ୍ରକୃତରେ ବବଲୁ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେ ପଞ୍ଜାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶୀଲୁ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶୀଲୁ ଏ ବିଷୟରେ କୋତୱାଲି ସାଣ୍ଡିଲା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ଶୀଲୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବବଲୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

JioAirFiber
JioAirFiber: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଓ ଏୟାରଫାଇବରର ଧୁମ,୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ: ଟ୍ରାଇ
Hardoi Husband Missing Case
୭ ବର୍ଷ ଧରି 'ନିଖୋଜ' ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଗିରଫ୍...ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ସହିତ କରୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍
Odisha news
Crime News: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତଙ୍କରାଜ, ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼...
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
K Chandrashekhar Rao
ନିଜ ଝିଅକୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
;