Harish Rana: ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହରିଶ ରାଣା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁର ଅନୁମତି

Harish Rana: ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ(Delhi AIIMS) ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେ ଦିର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ରହିଥିଲେ।
Harish Rana: ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ(Delhi AIIMS) ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ହରିଶ ରାଣାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେ ଦିର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି କୋମାରେ ରହିଥିଲେ।
ଗାଜିଆବାଦର ରାଜନଗରସ୍ଥିତ ରାଜ ଏମ୍ପାୟାର ସୋସାଇଟିର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ହରିଶ ରାଣା। (ମଙ୍ଗଳବାର) ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସରେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଦିର୍ଘ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କୋମାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ହେଲେ, ଆରୋଗ୍ୟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କେଉଁ ଠାରେ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ହରିଶଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପୂରା ପରିବାର ଗାଜିଆବାଦର ଏକ ଛୋଟ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିଲେ।
ସେପଟେ, ହରିଶଙ୍କ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍। ଏନେଇ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଲେଖକ-ପ୍ରଯୋଜକ ହରିଶଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଏକ ବାୟୋପିକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟକୁ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ମନୀଷ ଜୈନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓକିଲ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ରୋଗ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ପିତାଙ୍କ ସାହସ, ପରିବାରର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ଏକ ଉଦାହରଣ।
ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଜୁଲାଇ ୨୦୧୦ରେ ହରିଶ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ୨୦୧୩ରେ ସେ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୩ ରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଜିର ଚତୁର୍ଥ ମହଲାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହରିଶଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପିଜିଆଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୩ରେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ (Lok Nayak Hospital,Delhi) ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଡ୍ରିପ୍ଲେଜିଆ (Quadriplegia) ରୋଗରେ ସେ ପିଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହରିଶଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ଯାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ୮ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୫ ରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରିବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଆଠ ମାସ ପରେ, ୧୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହରିଶଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାମୃତ୍ୟୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ।