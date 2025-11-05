Advertisement
Rahul Gandhi: ରାହୁଲଙ୍କ ଦାବିକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେପି କ'ଣ କହିଛି?

EC on Rahul Gandhi Allegations: ବୁଧବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:19 PM IST

EC on Rahul Gandhi Allegations
EC on Rahul Gandhi Allegations

EC on Rahul Gandhi Allegations: ବୁଧବାର ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହରିୟାଣାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଅପିଲ୍ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଭୋଟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବେଶ ନକଲି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାବିର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଅନେକ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିତ କଲେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଥ୍-ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କୌଣସି ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି କରାଯାଇ ନଥିଲା?"

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ (BLA) ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।

କଂଗ୍ରେସ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ’ଣ କରୁଥିଲେ?
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ କ’ଣ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ଭୋଟର ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଭୋଟରଙ୍କ ପରିଚୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ଉଚିତ।" 

ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଗରିକତା ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ମୃତ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଉଥିବା SIRକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି?

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, "ନା ସେ SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି?" ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, "ବିହାରରେ SIR ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ BLA ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ BLA ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଦାବି କିମ୍ବା ଆପତ୍ତି କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ?"

ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି - ବିଜେପି
ହରିଆଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଜେପି ବୁଧବାର "ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ" ବୋଲି ଖାରଜ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିବା ପରେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜାଲିଆତି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି।

ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୋଟଦାନରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ହୁଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଏପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ।

 

