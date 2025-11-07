Advertisement
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‍ପିଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଡାକରା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ ନୋଟିସ

ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ବ୍ରାନ ଦେଇଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ  ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆଚରଣ ତଥା ବୟାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସୂଚୀତ କରିବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍‍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ବ୍ରାନ ଦେଇଥିବାରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ  ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଜିରା ପାଇଁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର ହୋଇ ନିଜ ଆଚରଣ ତଥା ବୟାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସୂଚୀତ କରିବା ସହ ଏକ ଲିଖିତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍‍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 

 କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସପି, ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ, ଚାଲୁଥିବା ମାମଲା ବିଷୟରେ ପ୍ରେସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି, ଖଣ୍ଡପୀଠ ଡକ୍ଟର ବିବେକଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ବିଚାର କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅବମାନନା କି ନୁହେଁ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏସ୍‍ପି ଡକ୍ଟର ସର୍ବଣା ଶୁଣାଣି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍‍ ୧୧ ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୧୦ଟାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 

 

Zee Odisha Desk

