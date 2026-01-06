Advertisement
MV Rule in Court now: ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା କରିପାରିବେ କି ସରକାର, କ'ଣ କହିଲେ କୋର୍ଟ ଜାଣନ୍ତୁ

ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ କି? ଏହା ମୌଳି ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କି ନା? ପରିବହନ ଆଇନ କ’ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିଛି କି?

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ କି? ଏହା ମୌଳି ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କି ନା? ପରିବହନ ଆଇନ କ’ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କରିଛି କି? ଏମଳି ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।

ନୋଟିସରେ କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଜରିମନା ଭରଣା ନକଲେ ପାଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶନାମା ଜାରୀ ହୋଇଛି ତା ଉପରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଟୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।

 ଏନେଇ ପରିବହନ ଆଯୁକ୍ତ ଆସନ୍ତା ୨ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ହୋଇଛି, ତା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋଡିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ଗାଡିର ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଜରିମନା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ସ୍ନିଗ୍ଧା ପାତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଦାୟର ପିଟିସନରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତିଯେ, ଯଦି କେହି ଗାଡି ଚାଳକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଆଇନ ସଂଗତ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବାଲାଗି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ବୋଲି ଆବେଦନକରି କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିବହନ ଆଇନ ନା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆଇନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଇନର ଉଲଂଘନ କରି ମନଇଚ୍ଛା କୌଣସି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଅସମ୍ବିଧାନିକ, ତେଣୁ ଏପରି ନିୟମକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାଲାଗି ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ପିଟିସନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଉକ୍ତ ଆବେଦନର ପ୍ରାରାମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି କରି ଆଜି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପରିବହନ ଅୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରୀ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ୨ ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ।

