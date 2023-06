HDFC Bank executive Viral Video: ଟାର୍ଗେଟ ପାଇଁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ତାତି ଉଠିଲେ ଏଚଡଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ହେଲେ ସସପେଣ୍ଡ

HDFC Bank Suspends Senior Executive: ଏକ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ଆଜି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। ବିଶେଷତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଛଟେଇ, ଡିଜିଟାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଡେଲ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପଛରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଅନେକ ଥର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ତିକ୍ତ ମଧୁର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢାଇବା, ଶିଖିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଯିବା ବାକି ରହିଛି।

ସଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପାଲ ରାୟ (Pushpal Roy) ନାମକ ଜଣେ ଏଚଡଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଭଙ୍କ (HDFC Bank Executive) ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜର ଅଧସ୍ତନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ହିସାବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲାଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅତି କଠୋର ସ୍ୱରରେ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହୁଥିବାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏଚଡଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ-ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ।\

An HDFC Bank Senior VP is seen shouting at his employees for not meeting targets

Confirmed from a friend who understands Bengali, he is asking his junior to sell 75 insurance policies in a day

Is this why these bank employees missell us policies and investment products? pic.twitter.com/SGNabDZinR

— CA Kanan Bahl (@BahlKanan) June 5, 2023