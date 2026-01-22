Substandard Drugs: ସାବଧାନ! ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନକଲି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଲା ସୂଚନା

Substandard Drugs Alarm: ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ଏବଂ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କିଣୁଥିବା ଔଷଧ ଅସଲି ତ? ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ନମୁନା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୭ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ନିମ୍ନମାନର।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ (CDSCO) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ। ଡିସେମ୍ବର ମାସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ:
ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା CDSCO ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ସତର୍କ ରହିପାରିବେ।
କେବଳ ନିମ୍ନମାନର ନୁହେଁ, ମିଳୁଛି 'ନକଲି' ଔଷଧ
ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବଜାରରେ ନାମୀଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନକଲି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ:
ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଲୋଗୋ ଏବଂ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ସଫେଇ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଏହିପରି ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଜାରରୁ ନକଲି ଓ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ହଟାଇବାରେ ସହଜ ହେଉଛି। ଖାଉଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ।