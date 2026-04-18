School Holiday 2026: ବଢିଲାଣି ତାତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ

School Holiday 2026: ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର , ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।
School Holiday 2026: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର (AWC), ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ନବରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ହେବା ସହିତ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ଗରମକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ତରଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ନବରଙ୍ଗପୁର ପରି ଅସମ୍ଭାଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର , ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ , ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ବୁଧବାର (୨୨ ଏପ୍ରିଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସେହିପରି ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ୧୮ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
