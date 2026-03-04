Advertisement
Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ଆହୁରି ବଢିବ ତାତି! ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 04, 2026, 07:40 AM IST



Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରୁ ଶୀତ ଉଭେଇ ଗଲା ପରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣୀ ତାତି। ଗତ-ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ତାତି ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏନେଇ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମି-ଳିଛି। 

 

ଚଳିତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ'ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ସେହିପରି,ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋନପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ବିଶେଷକରି ଗତକାଲି,ଭୁବନେଶ୍ୱର ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୩୫.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ ୩୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ,ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୩୫.୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ,ଝାରସୁଗୁଡା ୩୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ,ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପାରଦ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୩୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ,ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ୩୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ,ସୋନପୁର ୩୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି,ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଭିତରେ ହିଟ୍‌ୱେଭର ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ରହିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ଯାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ୍ ଅନୁଭୂତ ହେବ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

