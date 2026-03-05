Advertisement
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେଠୁ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ତାତି! ଆଗକୁ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବ ଦିନ...

Odisha Weather Report: ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତ। ଏବେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ତଫଟା ଖରା ହେଉଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପାଣି ବୋତଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ନେବାକୁ ପଡୁଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:05 AM IST

Odisha Weather Report: ଫେବୃଆରୀ ଶେଷରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତ। ଏବେ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି।ସକାଳ ୧୦ଟା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ତଫଟା ଖରା ହେଉଛି। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପାଣି ବୋତଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଛତା ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି। ତେବେ, ଏପ୍ରିଲ୍ ଓ ମେ ବେଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ହନ୍ତସନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏବେଠୁ ଅନୁମାନ କରି ହେଉଛି।

 

 

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେଁ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ରୁ ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ରୁ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ କଟକରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨୦ରୁ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ,ରାଜ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୩.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି, କଟକରେ ୩୪.୮,ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିଅସ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

