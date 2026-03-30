31st March Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚର ପୂରା ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍

31st March Weather: ଏହି ସମୟରେ, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:05 PM IST

31st March Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆସିବ, ପଶ୍ଚିମ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତାପ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

କାଲି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପଶ୍ଚିମୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ହାଲୁକା ମେଘ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍ ରହିପାରେ, ଯାହା ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ। ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ୨-୩ ଏପ୍ରିଲରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେରଳ ଏବଂ ମାହେ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୧ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଲସୀମାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାମିଲନାଡୁରେ, ୧ ରୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ ଏବଂ ମାହେରେ ଏବଂ ୩୧ ରୁ ୩ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କେରଳ ଏବଂ ମାହେ ଏବଂ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ହିମାଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପାହାଡ଼ି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ସର୍ବାଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦-୫୦ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ।

