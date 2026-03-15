Heavy Rain Alert: ୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ତୋଫାନ, ୫୦ ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Heavy Rain Alert: ୧୫ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ୧୫, ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
Heavy Rain Alert: ସାରା ଦେଶରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଷଳ ପାତ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ୧୫ ରୁ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତଥାପି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ।
୨୦ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରତ (ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, କାଶ୍ମୀର)
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ, ୧୫, ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୧୫ ରୁ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ୧୮ ଏବଂ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପୂର୍ବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତ (ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା)
୧୫ ରୁ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ-ହିମାଳ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ଏବଂ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ, ୧୫ ରୁ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ୧୫ ରୁ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାରରେ ଏବଂ ୧୫ ରୁ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝଡ଼ତୋଫାନ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା, ୧୬ ଏବଂ ୧୭ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ୧୭ ଏବଂ ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବିଦର୍ଭର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।
୧୫ ଏବଂ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଉପ-ହିମାଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସିକିମର ବିଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
