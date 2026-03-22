Heavy Rainfall Alert: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗର ମୁଡ୍, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3150129
Zee OdishaOdisha TrendingHeavy Rainfall Alert: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗର ମୁଡ୍, ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ତୋଫାନ ନେଇ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Heavy Rainfall Alert: ଝଡ଼ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ କ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ୪ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ ତାହା ଜାଣିବା...

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:47 PM IST

Trending Photos

Heavy Rainfall Alert: ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିବ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦେଶର ୧୫ ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ସତର୍କତା
ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଭାରତ (ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ)
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ, ହିମାଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଗିଲଗିଟ-ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ଝଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପୂର୍ବ ଭାରତ (ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ)

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪, ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ମଧ୍ୟ ଭାରତ (ଛତିଶଗଡ଼)
୨୨ ଏବଂ ୨୩ ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ (୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା) ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି; ୨୬ ତାରିଖରେ ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

