Road Accidents in India: ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ୪୦% ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ହେଲମେଟ୍ କିମ୍ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ: ରିପୋର୍ଟ

Road Accidents in India: ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ୨୦୨୩ ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚାଏ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୨୦୨୩ ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧,୭୨,୮୯୦ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ୪୦% ରୁ ଅଧିକ ହେଲମେଟ୍-ସିଟ୍ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ୨୦୨୩ ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୫୪,୫୬୮ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଏଥିରେ ୩୯,୧୬୦ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ୧୫,୪୦୮ ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ୨୦୨୩ ରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ୩୧.୬%। ସେହିପରି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥିବା ଗାଡି଼ ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬,୦୨୫ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୮,୪୪୧ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ୭,୫୮୫ ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ୯.୩ ପ୍ରତିଶତ।
ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩,୬୭୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୭,୨୫୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ମୋଟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ୨.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଯଦିଓ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୪,୨୦୧ ଏପରି ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ୬୮.୪% ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି଼ ଚଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ୬୮.୧% ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୬୯.୨% ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା
ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋଟ ମାମଲାର ୧୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ୨୦୨୩ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୨ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ୨୦୨୨ରେ ୩୫,୯୨୫ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ୨୦୨୩ରେ ଏହା ୩୩,୮୨୭ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ୩.୯ ପ୍ରତିଶତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା, ନିଶା ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଡେଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଅଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଏହା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁର ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଦାୟୀ।