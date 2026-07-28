Hepatitis Day: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ,ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ

(କଟକ, ୨୮ ଜୁଲାଇ): ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ନରାଜସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ପ୍ରତିରୋଧ, ନିରୂପଣ ଏବଂ ସମୟୋପଯୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରାଜ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କର କହିଥିଲେ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସଚେତନତା ହିଁ ଏହି ରୋଗ ମୁକାବିଲାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ରୋଗର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର (ଡ.) ତେଜପ୍ରତାପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ ଆୟୁର୍ବେଦର ଭୂମିକା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯକୃତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏକାଡେମିକ୍ ଓ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର କେଶରୀ ସିଂହ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଓ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରାବ୍ଧି ତନୟା ରାଉତରାୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ଏସ୍. ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଦାଶ, ପ୍ରଫେସର ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ମେଡିକାଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରବିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦେବିକା ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତିମୟୀ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଦେବିକା ଶ୍ରୀନିବାସନ୍ ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରୀତିମୟୀ ସାହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।