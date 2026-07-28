Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hepatitis Day: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ,ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ

(କଟକ, ୨୮ ଜୁଲାଇ): ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ ଅବସରରେ ନରାଜସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 28, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:31 AM IST
Hepatitis Day: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଦିବସ,ସଚେତନତାମୂଳକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Closed Today: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଭୟ: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲ-କଲେଜ ବନ୍ଦ
odisha rain alert1 hr ago
2
Bhadrak Flood1 hr ago
3
kangana ranaut1 hr ago
4
neet paper leak2 hrs ago
5
Prahlad Joshi3 hrs ago